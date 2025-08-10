お笑いコンビ、さまぁ〜ず三村マサカズ（58）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「さまぁ〜ずのさまラジ」（土曜午後3時）に出演。自身にとっての「真夏の大冒険」を明かした。三村はオープニングで「今日ここまでさ、電車で来てみたの」と話すと、相方の大竹一樹は「聞いてびっくりした」と驚いた様子。この日電車を選んだ理由について「車運転してくれるやつが『用がある』って言ってさ。どうしようかなって。う〜ん電