きのう（9日）昼前、神奈川県小田原市の自動車専用道路を歩いていた11歳の男の子が普通乗用車にひかれ、けがをしました。きのう午前11時半頃、自動車専用道路「西湘バイパス」で、「道路を子どもが歩いている」という通報が相次ぎました。警察に通報した人のうち1人が子どもを保護しようと車を降りたところ、子どもはその場をその場から走り出し、通りかかった車にひかれました。警察によりますと、子どもは11歳の男の子で、顔と足