マサバ（写真：筆者提供）【画像でわかる】アジやサバが大漁なエリアは海面水温が高い暑い日々が続いています。東京では35度を超える日が珍しくなくなり、全国各地で40度を超える日が出てきています。地球温暖化が進んでおり、海面水温の上昇も指摘されています。水揚げ量が激減しているという報道が多くあるように、これだけ暑ければ全国で不漁になりそうですが、そうとも限りません。アジ・サバは豊漁で九州北部の冷蔵庫に入りき