◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）力強さを増した体の力が、白球にもうひと伸びを与えてくれた。１―２の６回１死。泉口は初球１５１キロ直球をフルスイングした。ＤｅＮＡ・ケイの内角高めの球威をバット伝いに感じ「いつもやられているので、スーパーピッチャー。行かないかなと思いました」という打球は右翼席ポール際に飛び込む同点弾だ。２３年ドラフト同期の先発・又木を援護する５号ソロに「負け