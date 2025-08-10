オリックス・内藤鵬内野手（２０）が、得点力不足解消の「起爆剤」に名乗りを上げた。チームは９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で連敗は５で止まったが、７月８日から８月７日までの２３試合で７勝１６敗。うち６度が完封負けで、さらに直近の５連敗中はわずか適時打１本にとどまっていた。内藤は球団ＯＢの李大浩（イ・デホ）さん（４３）に憧れる右のスラッガー。プロ３年目の今季は１軍未出場だが、ウエスタンで３本塁打を放ってい