◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）シーソーゲームとなった２位争い。無死一、二塁のチャンスに７回のＤｅＮＡは梶原に強攻策。８回の巨人は岸田にバントという違いがあった。１点を取り切れれば大勢―マルティネスで勝てるという阿部監督の思考、しっかり足元を見た采配が最後の勝敗を分けた試合だったが、全員が必死になって流れをつかんだ巨人の白星ともいえる。泉口の猛打賞も立派だが、必死さが一