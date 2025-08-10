ヤクルトで活躍した館山昌平さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。現役時代にバッテリーを組んだ名捕手との秘話を明かした。バッテリーを組んだ古田敦也さんについて「ストライクゾーンって多く割っても９分割で、これでも難しいって言われるんですけど、古田さんから求められたのはこちらです」と、８１分割されたストライクゾーンの図を示した。「右バッターのインサイドが３０