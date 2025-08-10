◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）巨人は代打攻勢がハマってＤｅＮＡに逆転勝ちし、貯金１とした。打線は１点を追う６回、泉口友汰内野手（２６）の５号ソロで同点に追いつくと、なお１死一、三塁で代打・坂本勇人内野手（３６）が一時勝ち越しの適時二塁打。７回に追いつかれたが、８回１死満塁では代打・大城卓三捕手（３２）の左犠飛で決勝点を挙げた。７回２死二、三塁の危機をしのいだ菊地大稀投手