◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）四国ＩＬ・高知の永井理大統括本部長（４１）が、セ・リーグ記録に並ぶ３８試合連続無失点を達成した阪神・石井大智投手（２８）へ、祝福のメッセージを送った。まだダイヤの原石だった右腕の高知入団に携わり、成長を見守ってきた永井氏。すべての野球人にとって、石井の存在が希望の星になることを願った。石井くん、おめでとう。雲の上の存在になってし