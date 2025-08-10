デビュー２０周年を迎え、今年いっぱいまでの期間限定で活動する５人組ロックバンド「ＡｑｕａＴｉｍｅｚ」が９日、沖縄・那覇文化芸術劇場なはーとで全国ツアー（全２４公演）の最終公演を行い、代表曲「千の夜をこえて」など１９曲を披露した。５か月に及ぶ全国ツアーの千秋楽。リーダーでベース担当のＯＫＰ―ＳＴＡＲ（４８）は「全国ツアー全公演ソールドアウト。そして、今日、沖縄でファイナルを迎えることができまし