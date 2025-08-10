ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）〜」（日曜・後８時）で幕府の老中・松平定信を演じる俳優の井上祐貴が、このほど都内で取材会を行い、初共演する田沼意次役の渡辺謙などについて語った。「寛政の改革」で知られる定信は、商業を重視した田沼の政治を見直し、質素倹約を基本とする厳格な政策を進めた。１０日放送予定の第３０話では、早くも定信が田沼と対立するシーンが描かれる