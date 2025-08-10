《新潟競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽2R…セルジオ（4角で外側に逃避し直線で中止）【過怠金】▽2R…石橋1万円（直線外斜行）▽3R…横山琉1万円（直線内斜行）▽10R…宮崎1万円（下見所集合について注意義務を怠る）【戒告】▽11R…柴田大（ムチの使用法）