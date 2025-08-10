《中京競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽10R…ハウリングウィンド（感冒）【競走除外】▽4R…ゴッドアイ（馬場入場後に右後肢ハ行）【過怠金】▽5R…浜田師1万円（ハミの装着について注意義務を怠る）【戒告】▽1R…黒岩（ムチの使用法）▽4R…北村友（4角外斜行）太宰（直線外斜行）