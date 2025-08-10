◇第107回全国高校野球選手権第5日・1回戦佐賀北5−4青藍泰斗（2025年8月9日甲子園）佐賀北の家永そらマネジャー（3年）が試合前ノックで補助を務め、試合では「ボールパーソン」としてグラウンドに入った。大会本部によると選手権大会で女子部員がボールパーソンを務めるのは初めてで、エースの稲富理人（3年）からもらったグラブを使って球審にボールを届けた。劇的なサヨナラ勝ちに「叫んじゃいけないから、口パク