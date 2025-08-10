◇セ・リーグ広島0-2中日（2025年8月9日バンテリンD）7月28日に支配下登録された広島の若ゴイ2人が投打で結果を残した。前日に続き二塁で先発起用された前川は7回1死一塁で高橋宏から中前打を放ち、出場3試合連続安打。「とにかく走者を進めようと思い切って振りました」。0―2の8回から登板した辻は2死から連打で一、二塁のピンチを招いたが、加藤匠を二ゴロに仕留めた。初登板から3試合連続無失点。「今日はちょっと苦