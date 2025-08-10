◇第107回全国高校野球選手権第5日・1回戦佐賀北5−4青藍泰斗（2025年8月9日甲子園）【聖地の夏言葉】佐賀北野球部に入部して4カ月、重要ミッションを負った。延長10回1死満塁。4回途中の守備から出場していた三塁走者・塚原極己（きわみ＝1年）は伝令から「2球目にスクイズだ」と耳打ちされた。27.431メートル先の本塁を踏めば勝てる。一気に高まる心拍数に「野球の神様に見られているな」と感じた。投手の足が上がり