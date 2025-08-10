「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）偉大なレジェンドに肩を並べた。阪神・石井大智投手（２８）が九回を三者凡退に抑えて連続試合無失点を３８に伸ばし、現監督の藤川球児（阪神）が２００６年に樹立したセ・リーグ記録に並んだ。石井らリリーフ陣の踏ん張りで逆転勝ちを収め、連敗を２でストップ。優勝マジックは１つ減って、「３０」となった。防御率０・２２と安定感抜群の右腕がいる限り、藤川阪神のＶは揺