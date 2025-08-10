¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å3»þ¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¤Î½é¶¦±é¤¬¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¥¿¥«¡Ê49¡Ë¤È¥È¥·¡Ê49¡Ë¤¬Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë·ëÀ®¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Î94Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇµÈËÜ¶½¶È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Îº¢¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤È½é¶¦±é¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¬½Ð±é¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê