◇第107回全国高校野球選手権第5日・1回戦青藍泰斗4−5佐賀北（2025年8月9日甲子園）青藍泰斗（栃木）は、初出場した前回90年と同じサヨナラ敗戦で悲願の初勝利に届かず、青山尚緯（なおい）監督は「35年前のリベンジと思っていたが、同じ形になってしまった」と悔しさをにじませた。昨秋に「新しい風を吹き込もう」と青地に白の縦縞という斬新なユニホームに一新。1年秋から主将として引っ張り、5打数1安打だった佐川秀