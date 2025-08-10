◇第107回全国高校野球選手権第5日・1回戦弘前学院聖愛3−4西日本短大付（2025年8月9日甲子園）弘前学院聖愛（青森）エースの最速137キロ左腕・芹川丈治（3年）が10回を6安打4失点で投げ抜いた。延長10回に押し出し死球で決勝点を与えても、自身初の聖地で入魂した122球を「応援もデカいですし楽しかった」と悔いなく振り返った。進路についてはプロ志望届提出の意向を明言し「上のステージを目指す。経験をつなげてい