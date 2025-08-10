◇第107回全国高校野球選手権第5日・1回戦明秀学園日立1−5聖隷クリストファー（2025年8月9日甲子園）茨城明秀学園日立（茨城）は、4安打1得点に抑えられて初戦敗退。金沢成奉監督は「常に先手を取られ、（相手のエースの）高部君に完璧に抑えられた」と脱帽した。吹奏楽部など一部の応援団が天候不良と交通渋滞のため到着が遅れ、6回ごろに球場入り。「（勝って）もう少し応援の場を与えてあげたかった」と話した。茨