◇セ・リーグ広島0-2中日（2025年8月9日バンテリンD）広島は9日、中日に0―2で敗れ、今季17度目の零敗を喫して再び5位に転落した。この日はチーム唯一全試合出場を続けていたサンドロ・ファビアン外野手（27）を休養目的にベンチスタートとし、今季2戦2勝を献上していた高橋宏攻略に向け、機動力重視の打線を組んで臨むも不発。右腕に昨季から6連勝を許し、新井貴浩監督（48）は「相手の球威に押された」と唇をかんだ。