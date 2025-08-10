◇セ・リーグ広島0-2中日（2025年8月9日バンテリンD）広島の坂倉が痛恨の失策を犯した。初回2死一、二塁からボスラーの飛球をファウルゾーンで落球（記録は失策）。その直後の左前適時打が決勝点となっただけに「どんな形でもあれは捕らないといけなかった。反省したい」と悔しさをにじませた。新井監督は「あそこはサク（坂倉）がどうとかじゃなしに、周りももっと声を出してあげるべきだった」と指摘していた。