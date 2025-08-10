廃炉に向けた困難な道のりを踏まえれば、この時点での計画見直しは現実的な判断だろう。東京電力が、福島第一原子力発電所事故で溶け落ちた核燃料（デブリ）の本格的な取り出しについて、２０３０年代初頭としていた開始時期を、３７年〜４０年に大幅に遅らせると発表した。デブリの回収は、廃炉工程全体の中で最難関の作業である。デブリは１〜３号機合わせて８８０トンに上るとみられるが、昨年と今年の２回にわたって試験