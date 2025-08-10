◇セ・リーグ中日2-0広島（2025年8月9日バンテリンD）この日1軍登録されたばかりの中日・松山が2点リードの9回から6月27日以来となるマウンドへ。1人走者を出したものの、危なげなく、無失点で切り抜け、29セーブ目をマークした。右尺骨肘頭疲労骨折で約1カ月、戦線を離脱。ブランクの影響は感じさせずMAX157キロのストレートを投げ込んだ。試合後のお立ち台では、「まだまだみなさんの応援が足りないので、もっともっと