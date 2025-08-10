第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、３年ぶり２度目の出場を果たした明秀日立（茨城）は１回戦で聖隷クリストファー（静岡）に１―５で敗れ、初戦突破はならなかった。１点を追う三回には有住陽斗選手の適時打で同点に追いついたが、終盤で突き放された。先発の中岡誠志郎投手は八回までに５点を失ったが、最後まで粘り強い投球を見せた。明秀日立１−５聖隷クリストファー投球のテンポよく、守備に好影響「投球の