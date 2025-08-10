日本の至宝がすごさを測る?物差し?になりつつあるようだ。ドジャースに移籍して２年目の大谷翔平投手（３１）が投打二刀流を復活させ、ＭＬＢを席けんしている。８日（日本時間９日）に本拠地ロサンゼルスで行われたブルージェイズ戦では５打数３安打。打率をナ・リーグ１４位となる２割８分まで上げ、３９本塁打（同２位）、７５打点（同６位タイ）につけ、リハビリ過程の投手では８試合に登板して防御率２・３７の成績を収め