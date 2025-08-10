自民党が両院議員総会で臨時総裁選を検討する異例の決定をしたことを受け、地方組織がさっそく動き始めた。宮崎県連は９日、総裁選前倒しへの賛成を決めた。他の都道府県連の幹部の間でも賛同する意見が目立っている。（中山潤、宮崎支局波多江航）宮崎県連の賛成方針は宮崎市内で開いた総務会で決定された。県連会長代行の古川禎久・元法相は会合後の記者会見で「存亡の危機にある党の本格的な再起に向け、総裁選をやるべき