第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、１回戦４試合が行われた。春夏通じて甲子園初出場の聖隷クリストファー（静岡）が明秀日立（茨城）を破った。聖隷クリストファー５―１明秀日立聖隷クリストファーが６犠打を着実に決めて快勝。六回に内野ゴロの間に勝ち越し、八回はスクイズや江成の適時打などで加点した。明秀日立は三回に追いついたが、打線が４安打に抑えられた。伝統のバント磨き「打力がなくても点を奪え