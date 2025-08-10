阪神・石井大智投手（２６）が９日、ヤクルト戦（京セラ）で藤川球児監督（４５）が現役時代の２００６年に打ち立てたセ・リーグ記録、３８試合連続無失点に並んだ。６―２とリードした９回に登板し三者凡退。記録だけではなく、しっかりチームの勝利に貢献した。先頭オスナを空振り三振。続く中村悠を三ゴロに打ち取ると、最後は代打・宮本を１５２キロの直球で見逃し三振に料理しゲームを締めた。入団時から目標にしてきた