第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、１回戦４試合が行われた。佐賀北（佐賀）は青藍泰斗（栃木）にサヨナラ勝ちし、優勝した２００７年以来の初戦突破。佐賀北５―４青藍泰斗佐賀北がサヨナラ勝ち。延長タイブレイクの十回一死満塁、山下がスクイズを決めた（記録は内野安打）。稲富が１４０球で完投。青藍泰斗は四回に一時逆転したものの、その後は本塁が遠かった。エース稲富理人、ピンチでギア上げ粘りの投球