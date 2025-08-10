第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、１回戦４試合が行われ、明豊（大分）は市立船橋（千葉）を倒した。明豊６―２市船橋明豊が２桁安打。三回に藤の２点打で先制すると、五、六回はともに３連打するなど着実に加点した。市船橋は終盤に得点したが、二〜五回は明豊の先発寺本に無安打に抑えられ反撃が遅かった。殊勲の明豊２年生「センター返しができた」明豊は２番の藤が、２安打３打点と勝負強さを見せた。三回