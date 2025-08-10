第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、１回戦４試合が行われ、西日本短大付（福岡）は弘前学院聖愛（青森）に競り勝った。西日本短大付４―３弘前学院聖愛西日本短大付は七回に奥の犠飛で追いつくと、タイブレイクの延長十回に押し出し死球で勝ち越した。２番手の原が好救援。弘前学院聖愛は一度は逆転したものの、終盤の好機を生かせなかった。コース突き４回無失点西日本短大付は同点の七回から原が救援。「思っ