「全国高校野球選手権・１回戦、佐賀北５−４青藍泰斗」（９日、甲子園球場）佐賀北の女子マネジャー・家永そらさん（３年）が夏の甲子園で女子部員初となるボールパーソンを務めた。「みんなの試合を見つつ相手よりも先に（ボールを）取りに行くぞと。一生の思い出になりました」と笑顔。２０２２年からマネジャー含む女子部員のボールパーソン、ノック時の補助が可能となり、家永さんは試合前ノックの補助も行った。