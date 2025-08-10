２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ１２回戦後に急性硬膜下血腫で開頭手術を受けた神足茂利（こうたり・しげとし）選手が８日午後１０時５９分に死去した。２８歳。名古屋市出身。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が９日、発表した。所属のＭ・Ｔジムによれば２度の開頭手術後も意識が戻らず、経過観察中だった。神足選手は２日の試合で王者・波田大和（帝拳）