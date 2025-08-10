現状の景気認識共同通信社は9日、主要企業113社へのアンケートをまとめた。現状の国内景気を拡大傾向と捉えたのは33％にとどまり、トランプ米政権の発足直前だった前回1月調査時点の71％から大幅に減った。「横ばい」と答えた企業が56％を占めて最多。米国の高関税政策で先行き不透明感が強まり、幅広い業界が景気停滞に直面する実情が浮き彫りとなった。現状の景気動向を「緩やかに後退」と判断した企業も11％あり、一部で減