約１００年前の日米人形交流に添えて秦野の小学生が贈った手紙を示す武さん＝１４日、秦野市寺山ああああ昭和初期、日米間の平和を願って行われた人形交流で、大山尋常小学校（現・伊勢原市立大山小学校）に贈られた「青い目の人形」と、答礼として米国に贈った「市松人形」に添えられた東秦野尋常高等小学校（現・秦野市立東小学校）児童による手紙が、市立はだの歴史博物館（同市堀山下）で展示されている。戦後８０年の節目に