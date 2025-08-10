ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、世界18都市の大型コンサートを終え、10月24〜26日にソウル市内のオリンピック公園KSPO DOMEで特別アンコール公演を開催する。8日にグローバルファンプラットフォームWeverse（ウィバース）のグループ公式SNSに「ENHYPEN WORLD TOUR『WALK THE LINE』：FINAL」開催を発表し、ポスターを掲載した。今回のソウル追加公演は、、3回すべてライブストリーミングでもオンライン配信される。EN