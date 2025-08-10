元プロレスラーで「格闘王」と呼ばれる前田日明氏（66）が3日放送のテレビ東京系「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」にVTR出演。アントニオ猪木さんへの「目つぶし事件」についての真相を明かした。前田氏は新日本プロレスの新人時代、猪木さんとのスパーリングで目つぶしを食らわせていた。聞き手のタカアンドトシのトシから「猪木さんから『何でもやってこい』と言われたんですよね？」と聞かれた前田氏は