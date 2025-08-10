フリーアナウンサー有働由美子（56）が8日放送されたニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時半）に出演。日焼けのため、体の皮がむける寸前であることを明かした。有働は冒頭のトークで「私は今日もうずっと、自分の体をかきまくってまして。かゆくてかゆくて。というのが取材で3日間ほど、南のほうに行って海の上で船の取材をしたりしてたらですね、ゴリゴリに焼けまして」と激しく日焼けしたことを報告した。そして「もち