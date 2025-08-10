気象台は、午前4時45分に、大雨警報（土砂災害）を長門市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・長門市に発表 10日04:45時点西部、中部、北部では、土砂災害に警戒してください。西部、北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警