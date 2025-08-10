伊東純也（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのベルギー1部リーグ、ゲンクは9日、フランス2部リーグに降格したスタッド・ランスから日本代表FW伊東純也（32）が加入すると発表した。2022年までプレーした古巣への復帰となる。契約は3年でクラブを通じて「故郷に帰るような感覚。再び全てをささげたい」とコメントした。伊東は19年に柏からゲンクに移籍し、1部リーグやカップ戦で優勝を経験した。Sランスでも主力として