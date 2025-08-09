最初は毎日のように連絡をくれたのに、急に既読スルー。優しくしてくれたかと思えば、次はそっけない--。そんな“駆け引き男子”に心を乱されていませんか？彼らの恋愛は“ゲーム感覚”。だからこそ、あなたの「好き」が試され続ける恋は、決して健全とは言えません。そこで今回は、そんな“駆け引き男子”に振り回されない「恋愛メソッド」を紹介します。甘いアプローチからの“放置”は、計算された戦略駆け引き男子は、最初のア