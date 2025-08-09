男性は基本的に“弱音を見せたがらない生き物”ですが、本命女性には別。実は、男性が“本気の相手”にだけ見せるのが“素の弱さ”なのです。そこで今回は、そんな男性の“弱音”に隠された「本気サイン」を解説します。仕事の悩みやプレッシャーを語り始める「今ちょっとしんどくて…」「うまくいかないことが多くてさ」など、自分の“かっこ悪い部分”をさらけ出すのは、信頼の証。本命相手には“自分を取り繕う必要がない”と感