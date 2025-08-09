女性よりも男性は恋愛においては鈍感なイメージがありますが、そんな男性でも「付き合ってもうまくいくワケがない…」と直感が働くことも。そこで今回は、そんな男性が「交際ムリ」と感じる女性の特徴を紹介します。口が悪い男性は口が悪い女性に対して「交際ムリ」と感じてしまうもの。発言内容が批判的なものだったり、誰かに対しての文句や悪口だったり、口調が乱暴だったりすれば、男性は会話そのものをストレスに感じるように