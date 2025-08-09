「好意を伝えたいけど、重くなりたくない」そんな悩み、ありませんか？実は男性の心を動かすのは、大げさなアピールより“さりげない自然さ”。そこで今回は、男性が惹かれていく“自然体”のアプローチを紹介します。“目が合う”瞬間を作る会話がなくても、目が合った瞬間に想いが滲むもの。なので、視線をそらさず２〜３秒だけ優しく微笑みましょう。これだけで「あれ？」と男性の中に印象が残ります。無理に話しかけなくても、