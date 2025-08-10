【オランダ・エールディビジ第1節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 2-0(前半1-0)NAC<得点者>[フ]セム・スタイン(3分)、上田綺世(55分)<警告>[フ]バルト ニューコープ(69分)[N]カマル ソワー(64分)└フェイエノールトFW上田綺世が開幕節で今季初ゴール!! 渡辺剛もエールディビジ完封デビュー