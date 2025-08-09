「生理のたびに体が重くなる」「下腹部がずっとだるい…」そんな不調に悩んでいませんか？そこで習慣化したいのが、骨盤まわりの筋肉をゆるめて血流を促すヨガの簡単ポーズ【スチランドラアーサナ（針の穴のポーズ）】。たった１日１セット、続けることで生理中の不快感が軽くなっていくでしょう。体も心もラクになる習慣、始めてみませんか？🌼生理痛緩和にも効果的。１日１セット【血流アップで腰まわりスッキリが叶う】