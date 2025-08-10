伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」が開幕する。鈴木圭一郎（30＝浜松）は前回浜松、初日から4連勝を決め、優勝戦も2着。エンジン状態は上々だ。その前の伊勢崎開催ではフライングを切るなど納得のいかない結果。ここは雪辱を期すシリーズとなる。「前々回の伊勢崎は12年間やったことのない整備をしたけど合ってなかった。でも、前回の浜松で車を作り直して動いてくれました。グランドスラムは欲しいことは