宇都宮競輪のG1「第1回女子オールスター競輪」は9日の2日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう10日の12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。絶対女王・佐藤で堅い。初日は児玉を楽に叩いて、太田りゆを振り切った。準決も新鋭・仲沢が番手にハマるもお構いなく押し切り。力の差を見せつけている。正直、負けるイメージは浮かばない。たとえ最後方になったとしても、断然のスピードでガールズ初のグランプリスラム達成だ